Stanisław Żaryn: Ławrow szerzy kłamstwa przeciwko Polsce

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zwrócił uwagę na fakt, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow szerzy antypolską propagandę.

„Siergiej Ławrow kontynuuje szerzenie kłamstw przeciwko Polsce” – napiał w mediach społecznościowych rzecznik ministra Mariusza Kamińskiego.

Żaryn zauważa, że szef rosyjskiej dyplomacji kłamliwie sugeruje, że Polska próbuje wciągnąć NATO w wojnę, będąc jedynym krajem, który - wbrew sojusznikom - chce wysłać wojska na Ukrainę. Zdaniem Żaryna wpisuje się to w przekaz, który Rosja propaguje już od wielu lat, tworząc obraz Polski jako kraju, który jest zagrożeniem dla samego NATO

„Szef MSZ Rosji sugeruje też kłamliwie, że Polska jest zainteresowana wysłaniem wojsk na Ukrainę, bo chce doprowadzić do "aneksji zachodniej Ukrainy", co Ławrow przedstawia jako przywiązanie Rządu RP do historycznych regionów należących w przeszłości do Polski” – napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

