Suski: Trzaskowski i Nitras niech żałują. Mogliby wyrwać kilka telefonów mieszkańcom

Mocny wpis Marka Suskiego na twitterze. Odniósł się w nim do nieobecności Rafała Trzaskowskiego na debacie w Końskich oraz do opublikowanego niedawno przez media filmu, na którym widać jak Sławomir Nitras wyrywa z ręki w trakcie wiecu kandydata KO jakiś przedmiot starszemu mężczyźnie.

Według jednych była to torba, inni mówią o telefonie komórkowym czy trąbce. Faktem jest, że po podejściu do mężczyzny Nitras uciekał przed zgromadzonymi, mając ze sobą obstawę. Nawiązując do filmu i wydarzenia, Marek Suski napisał:

„Trzaskowski i Nitras niech żałują, że nie przyjechali do Końskich. Mogliby wyrwać kilka telefonów mieszkańcom tego pięknego miasta”.

Dalej stwierdził:

„Andrzej Duda walczy z cieniem. Cień agresywnie atakuje prezydenta w innej telewizji. Trzaskowski uciekając z debaty w Końskich pogłębia podziały w Polsce”.

