Szef MON: Siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik

Mariusz Błaszczak potwierdził dziś, że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik w Donbasie. Szef MON podkreślił, że de facto naruszyły tym samym granice Ukrainy.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” podkreślał, że nie ma przyzwolenia na tego rodzaju działania, a Polska oczekuje:

„[…] sankcji i to poważnych sankcji, a nie symbolicznych”.

Dodał, że tylko takie mogą zatrzymać próbę odbudowy imperium rosyjskiego przez Putina. W sieci pojawiły się już nagrania, które potwierdzają wkroczenie rosyjskich wojsk do Donbasu. Piszemy o tym między innymi tutaj.

🇷🇺🇺🇦⚡️Eyewitnesses on the ground in Donbass report massive amount of Russia military equipment being deployed. pic.twitter.com/lY542qwioQ