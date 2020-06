Szef ,,Solidarności’’: Przegrana Andrzeja Dudy oznaczaczałaby podwyższenie wieku emerytalnego

23.06.20, 18:37 Fot. screenshot - YouTube (Tysol.pl)

Prezydent Andrzej Duda odebrał dziś nagrodę Człowieka Roku 2019 „Tygodnika Solidarność”. W czasie wręczenia nagrody przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślał, że niektórzy kandydaci na prezydenta nie są wiarygodni. Wyraził też przekonanie, że przegrana Andrzeja Dudy będzie oznaczać podniesienie w Polsce wieku emerytalnego.

-„Dla nas, dla Solidarności jest wielkim wyróżnieniem, że przyznaliśmy panu prezydentowi tytuł Człowieka Roku Tygodnika Solidarność. Ale tak faktycznie to nie za rok 2019, tylko za całokształt naszej wspaniałej współpracy przez ostatnie pięć lat” – mówił szef „Solidarności” Piotr Duda w czasie uroczystości wręczenia prezydentowi nagrody Człowieka Roku 2019 „Tygodnika Solidarność”.

Piotr Duda oceniał, że niektórzy kontrkandydaci ubiegającego się o reelekcję prezydenta nie są wiarygodni. Nawiązując do wystąpienia kandydata Rafała Trzaskowskiego stwierdził, że „mają totalną amnezję, nie pamiętają, czy byli posłami, jak głosowali w Sejmie”

Przypominając podwyższenie wieku emerytalnego przez koalicję PO-PSL szef „Solidarności” podkreślał, że decyzja ta nie była konsultowana ze związkami zawodowymi i społeczeństwem. Przypomniał, że związek zebrał wówczas blisko trzy miliony podpisów w sprawie referendum na temat wieku emerytalnego.

-„Jak nas wszystkich potraktowano w Sejmie? W swoim wystąpieniu mówiłem jasno: kłamaliście rano, w południe, wieczorem. Donald Tusk: nie będzie podwyższenia wieku. Vincent-Rostowski: nie ma takiej potrzeby. Bronisław Komorowski: absolutnie nie ma takiej potrzeby. (…) No i wystąpienie pana premiera: jak śmiecie pętaki przychodzić do Sejmu i prosić o referendum; my zadecydujemy, jaki będzie wiek emerytalny” – mówił Piotr Duda.

-„I pan kandydat Trzaskowski od tego nie ucieknie, bo on ma w DNA Platformę Obywatelską. Jest zatwardziałym liberałem” – dodał.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zaapelował do przyszłych emerytów o udział w wyborach, bo jak mówił, jeśli nie wygra ich Andrzej Duda, wiek emerytalny znowu zostanie podniesiony.

kak/PAP, wPolityce.pl