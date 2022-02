Szef ukraińskiego MON: Nie ma podstaw do wprowadzenia stanu wojennego

Ukraina nie ma zamiaru poddawać się panice związanej z możliwym atakiem Rosji. Minister obrony narodowej podkreślił, że nie ma obecnie podstaw ku temu, aby wprowadzać stan wojenny.

Szef Ukraińskiego MON dodał, że on sam nie wierzy w scenariusz ataku Rosji na Kijów. Ołeksij Reznikow dodał w jednym z programów telewizyjnych, że nie ma obecnie potrzeby, aby „pakować walizkę i dokądś wyjeżdżać”.

Reznikow zapewnił, że jego zdaniem scenariusz ataku na Kijów od strony Białorusi jest nierealny, bo większość terenu to bagna i zarośla, teren trudny do pokonania. Dodatkowo, dojście do Kijowa ma przeciwnikowi uniemożliwić system obrony – zapewniał szef ukraińskiego MON.

dam/PAP,Fronda.pl