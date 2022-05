Szokujące! Macron namawiał Zełenskiego do oddania części Ukrainy?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył na antenie włoskiej telewizji, że Emmanuel Macron namawiał go do oddania Rosji części terytorium Ukrainy. Miałoby to pozwolić Władimirowi Putinowi „zachować twarz”.

W wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI przywódca Ukrainy mówił o działaniach prezydenta Francji, który miał naciskać na ustępstwa ze strony Ukrainy, aby „Władimir Putin mógł zachować twarz”. Emmanuel Macron miał sugerować, aby Ukraina zrzekła się części terytorium na rzecz Rosji.

- „Nie powinniśmy szukać wyjścia dla Rosji. Prezydent Macron robi to na próżno (…) Sugerowanie pewnych rzeczy związanych z ustępstwami co do naszej suwerenności po to, by Putin mógł zachować twarz, jest nie na miejscu. Nie jesteśmy gotowi, aby coś dla kogoś uratować i stracić przez to nasze terytoria”

- powiedział Wołodymyr Zełenski.

Pałac Elizejski zaprzecza tym doniesieniom i przekonuje, że źle przetłumaczono wypowiedź prezydenta Ukrainy. Paryż zapewnia, że Emmanuel Macron „nigdy nie rozmawiał o niczym z Putinem bez zgody prezydenta Zełenskiego i nigdy nie prosił o żadne ustępstwa”.

- „Zawsze mówił, że to Ukraińcy powinni decydować o warunkach negocjacji z Rosjanami”

- wskazano.

kak/Unian, tvp.info.pl