Szokujące rozkazy Putina ws. ukraińskich jeńców i Mariupola

Jak informuje ukraiński wywiad, przechwycił on kolejną szokującą rozmowę rosyjskich żołnierzy. Mieli oni otrzymać rozkaz zabicia wszystkich wojskowych jeńców w mieście Popasna w obwodzie ługańskim. Putin wydał też kolejny rozkaz dotyczący Mariupola.

Aby chronić rosyjskich żołnierzy Putin miał zakazać szturmu na zakłady Azowstal w Mariupolu. "Zablokuj tę strefę przemysłową, aby nie przeleciała przez nią mucha" – miał brzmieć rozkazał, jak wydał ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu.

W związku z bardzo trudną sytuacją w Mariupolu, „wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała w czwartek Rosję do pilnego zapewnienia korytarza humanitarnego w celu ewakuacji ludności cywilnej z kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu” – czytamy na portalu wp.pl.

"Żądamy od Rosjan pilnego korytarza humanitarnego z kombinatu Azowstal w Mariupolu! Znajduje się tam teraz blisko 1000 cywilów i 500 rannych wojskowych. Trzeba ich dzisiaj wyciągnąć z Azowstalu" - napisała Wereszczuk w mediach społecznościowych.

Jak zauważa amerykański ośrodek ISW, siły rosyjskie nie poczyniły w środę znacznych postępów. Wojska rosyjskie nadal atakują zakłady Azowstal w Mariupolu i – powołując się na źródła rosyjskie – ponieważ Rosjanie chcą opanować całkowicie Mariupol do 9 maja , to "siły rosyjskie mogą więc podejmować pospieszne i słabo zorganizowane ataki, by zdobyć zakłady Azowstal przed tą datą" – czytamy w raporcie.

mp/wp.pl/media