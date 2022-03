To się dzieje naprawdę. Niemcy widzą Polaków na swoich polach szparagów

Po przegłosowaniu rezolucji wzywającej do szybkiego uruchomienia mechanizmu warunkowości Parlament Europejski zdecydował się na kolejny krok wymierzony w Polskę. Europosłowie powołali komisję śledczą mającą zbadać wykorzystywanie Pegasusa i innych systemów szpiegujących do inwigilacji przeciwników politycznych i dziennikarzy. W tle są oskarżenia o rzekomo nielegalne wykorzystywanie Pegasusa przez polskie służby.

Za powołaniem komisji śledczej opowiedziało się 635 europosłów. Przeciwko było 36, a 20 wstrzymało się od głosu.

Komisja ma zbadać doniesienia nt. inwigilacji polityków i dziennikarzy w Polsce i na Węgrzech. To kolejny pretekst do „grillowania” Polski w momencie, w którym nasz kraj całą uwagę skupia na granicy z Ukrainą, przez którą docierają do nas kolejni uchodźcy.

tag/Reuters, wprost.pl