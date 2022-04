Tomasz Ziemski: W Smoleńsku doszło do serii wybuchów

O rezultatach pracy podkomisji smoleńskiej, która zaprezentuje dziś swój raport, mówił na antenie Telewizji Republika członek podkomisji Tomasz Ziemski. Ekspert wyjaśnia, że badania jasno wskazują, iż w Smoleńsku doszło do serii wybuchów.

Ziemski podkreślił, że przeprowadzono rekonstrukcję, która pokazała w mikroskali zniszczone elementy.

- „Ja się odwołuję do mojej pracy, ponieważ jeszcze koledzy wykazali się olbrzymią tytaniczną praca w swoich dziedzinach i to będzie prezentowane jutro (poniedziałek 11.04.) około godziny 11. I to wszystko zsumuje się na końcowy obraz zniszczenia tego samolotu”

- powiedział.

Oceniając prace komisji Millera stwierdził, że nie było wówczas woli, aby szczegółowo analizować wszystkie elementy katastrofy.

- „Werbalnie można powiedzieć, że samolot rozpadł się na taką ilość odłamków, bo uderzył o ziemię i to zamyka sprawę. Nic bardziej mylnego. Należy każdy element badać, weryfikować i wtedy dopiero suma tych wszystkich prac badawczych pokazuje, jaki był rzeczywisty obraz tej katastrofy”

- zaznaczył gość Telewizji Republika.

kak/telewizjarepublika.pl