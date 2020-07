Trzaskowski to resortowe dziecko

Rafał Trzaskowski próbuje wmówić opinii publicznej oraz niezorientowanym wyborcom, że jest kandydatem niezależnym. Pomijając nawet sam fakt, że nadal jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, to za jego karierą stoją konkretne osoby i konkretne ugrupowania polityczne.

Mówiła o tym dzisiaj w Polskim Radiu 24 eurodeputowana PiS, Beata Szydło.

Była premier stwierdziła:

- Nie jest prawdą, że Rafał Trzaskowski jest samodzielny i niezależny. To wiceprzewodniczący PO, wychowanek Donalda Tuska

Dodała też:

- Cała działalność Donalda Tuska przeciwko Polsce zdumiewa mnie i z zażenowaniem obserwuję to, co robi były premier, ale czego można się po nim spodziewać, skoro całą swoją karierę budował on na podziale Polaków. To on doprowadził do tak mocnych podziałów, zwłaszcza od 2010 roku - mówiła Beata Szydło.

Beata Szydło przypomniała również i przestrzegła:

- To on negocjował liczbę migrantów, których mieliśmy przyjąć, a teraz kreuje się na człowieka niezależnego. To blef, nie utrzyma społecznych programów takich jak np. 500+

mp/polskie radio 24