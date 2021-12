,,Tykająca bomba’’. Fala zwolnień islamskich ekstremistów z niemieckich więzień

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” cytuje szefa federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomasa Haldenwanga, który ostrzega przed falą zwolnień więźniów aresztowanych za terroryzm, która ma nadejść w przyszłym roku. Urząd nie doprecyzował jednak, ilu ekstermistów ma zostać zwolnionych.

FAZ podaje, że wg Federalnego Urzędu Kryminalnego w całym kraju jest 550 osób stanowiących zagrożenie z powodów religijnych, z czego około stu przebywa w więzieniach. Według danych resortu sprawiedliwości jednak takich osób może być „znacznie więcej”. Resort podaje, że w samej Bawarii 71 więźniów sklasyfikowano jako islamskich terrorystów.

O podjęcie działań w tej sprawie apeluje Alexander Throm z CDU.

- „Urzędy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i sądy na wszystkich szczeblach powinny niezwłocznie zacząć działać, aby zapobiec szkodom mogącym wyniknąć dla ludności”

- podkreśla.

Wskazuje, że należy rozważyć możliwość deportacji osób zagrażających bezpieczeństwu. Postuluje też areszt prewencyjny dla osób, które zradykalizowały się w areszcie.

- „Państwo potrzebuje takich środków ochrony swoich obywateli przed tykającymi bombami zegarowym”

- przekonuje.

W rozmowie z dziennikiem do problemu odniósł się też ekspert ds. terroryzmu Peter Neumann z King’s College w Londynie. Wzywa on do podjęcia ogólnokrajowych działań.

- „Niestety, obawiam się, że coś musi się wydarzyć, zanim takie plany będą mogły zostać zrealizowane również w Niemczech”

- ocenia.

