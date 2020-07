Tylko u nas! Łukasz Karpiel o cenzurze na YouTube filmu na temat LGBT ,,Ich prawdziwe cele''

Łukasz Karpiel: Osią ataku ruchów LGBT oraz ideologii gender są rodzina i najmłodsze dzieci

Mariusz Paszko, portal Fronda.pl: Portal Pch24.pl jest producentem filmu pt. „Ich prawdziwe cele”, który po kilku dniach został zdjęty z Youtuba pod pretekstem szerzenia mowy nienawiści. Dlaczego Pana zdaniem ocenzurowano Wasz film?

Łukasz Karpiel, redaktor portalu Pch24.pl: Film „Ich prawdziwe cele” wyprodukowany przez portal PCH24 to dokument. Przy jego produkcji postawiliśmy sobie cel, żeby pokazać właśnie prawdziwe cele ruchów LGBT, ideologii gender oraz tych, którzy tę ideologią wspierają i wdrażają ją w życie. Chcieliśmy też pokazać proces historyczny rozwoju tej ideologii i tych ruchów, a mianowicie, że to co się dzisiaj to widzimy jako „produkt finalny” jest efektem przyjętych założeń antropologicznych czy też filozoficznych i że ten proces trwa już od jakiegoś czasu. Takim przełomowym momentem dla ideologii LGBT był rok 1968, a konkretnie rewolucja '68 roku i tak krok po kroku, cel po celu kolejne barykady, kolejne punkty oporu w świecie tradycyjnych społeczeństw są łamane. Natomiast nasz świat, który znamy, który został stworzony przez Boga próbuje się zmienić według powziętych wtedy założeń.

Osią ataku ruchów LGBT oraz ideologii gender są rodzina i najmłodsze dzieci.

Jakich ekspertów zaprosiliście Państwo do tego filmu?

Zaprosiliśmy do tego filmu kilku znanych z mediów ekspertów, ale też naukowców jak prof. Rybę czy prof. Skrzydlewskiego. Na łamach dokumentu wypowiadają się na przykład pan red. Lisicki czy pan Witold Gadowski.

Oczywiście również i my jako portal Pch24.pl zabieramy głos w tym filmie.

Jak doszło do blokady filmu „Ich prawdziwe cele” na YouTubie?

Zamieściliśmy film „Ich prawdziwe cele” na kanale youtube’owym i po kilku dniach ten film miał już dobrze ponad 70 tys. wyświetleń. Nagle w sobotnie popołudnie tydzień temu okazało się, że tego filmu nie ma. Film został usunięty przez YouTube i pojawiła się informacja, że jest to kwestia szerzenia nienawiści oraz że film nie spełnia standardów.

Jak to możliwe?

To jest oczywisty przykład przeczulenia YouTube'a na wszystkie kwestie związane z tematyką LGBT. Wszystko, co mówi się w sposób - w ich opinii - niepoprawny, w sposób który nie promuje tej tęczowej agendy, kiedy pokazuje się prawdę, kiedy mówi się krytycznie o LGBT, kiedy zwraca się uwagę na różne problemy, na to, że w ogóle jest to ideologia, to wtedy YouTube jest bardzo czujny i działa dość szybko. Co ciekawe, od początku część widzów, którzy obejrzeli film, komentowali go i pisali, że ciekawe jak szybko YouTube ten film usunie. Część z nich domagała się nawet w komentarzach, żeby ten film usunąć jak najszybciej. Potrwało to zaledwie kilka dni i – jak już wiemy - tego filmu na YouTube nie ma.

Czy uważa Pan, że jest to przykład cenzury stosowanej przez YouTube?

Oczywiście jest to cenzura, ponieważ ten sam YouTube nie jest już tak wrażliwy, kiedy w sposób wulgarny i bluźnierczy krytykowany i ośmieszany często jest katolicyzm. Czy na przykład, kiedy plugawi się jakieś symbole święte dla katolików, YouTube tego zdaje się nie widzieć i przymyka na to oko. Sam Pan wie, że nie jest to pierwszy przykład, kiedy YouTube uderza w takie media, które starają się mówić niezgodnie z tęczową agendą, niezgodnie z polityczną poprawnością. Przekonało się o tym już wielu publicystów na YouTubie, jak na przykład red. Lisicki, czy red. Gadowski. Państwo na pewno też macie doświadczenie w tym względzie.

Ja osobiście przeprowadziłem wywiad z jednym z publicystów, który to wywiad został zdjęty po kilku godzinach. Jako powód także była podana mowa nienawiści, a podobnie jak Wy mówiliśmy o faktach, a kiedy były to nasze prywatne opinie, wyraźnie to podkreślaliśmy.

Widać z tego jasno, że to jest taka zorganizowana akcja wymierzona w media niezależne. Tutaj pojawia się bardzo ważna rzecz. Widać tu wyraźnie jaka jest duża potrzeba budowania mediów niezależnych. Takich mediów, które są oparte o finansowanie z pieniędzy i dobrej woli widzów czy też czytelników. My takim medium jesteśmy, dlatego mogliśmy sobie pozwolić na tego typu działanie, na produkcję tego typu filmu. To jest bardzo ważne, bo kleszcze tej cenzury są bardzo widoczne, zwłaszcza tej cenzury dotyczącej tematów LGBT, ale i nie tylko. Wiemy jak YouTube i Facebook reagują na kwestie związane z obroną życia, czy jakiejś próby analizy spraw związanych choćby z Islamem itd. To pokazuje jak ważne są media niezależne.

Czy Wasz film „Ich prawdziwe cele” można teraz gdzieś jeszcze obejrzeć?

Oczywiście. Ten film jest nadal dostępny na naszym portalu PCH24.pl. Na głównej stronie jest do niego bezpośredni odnośnik.

Bardzo się cieszymy, że media zainteresowały się tą sprawą i pojawieniem się tego filmu, jak też cenzurą i zdjęciem tego filmu z YouTuba i jego cenzurą.

Czy w filmie poruszany jest temat finansowania ruchów LGBT?

W tym dokumencie temat jest nieznacznie tylko dotknięty. W kilku wypowiedziach mec. Kwaśniewskiego jest pokazane, że to jest ważne, że stoją za tym korporacje, że ktoś te pieniądze daje. Jest ten wątek jedynie zaznaczony na razie, bo przecież widzimy na własne oczy, jak znaki firmowe różnych korporacji w czerwcu zmieniały się na tęczowe, a logotypy były ozdabiane tęczowymi symbolami. Niektóre korporacje po prostu wyraźnie pokazują, że wspierają te ruchy i nie będą szczędzić na ten cel środków. Także ten wątek jest zaznaczony, ale z pewnością wymaga on tworzenia kolejnych materiałów i tego typu rzeczami będziemy się na pewno zajmować.

Czy jest poruszany na przykład wątek, że do rady głównej na Facebooku weszła kobieta, która jest związana ze skrajną organizacją islamską?

Nie, wydaje mi się, że nie.

Czy Wasz film ma wydźwięk ideologiczny i pokazuje, jakie są prawdziwe cele ideologiczne ruchów LGBT oraz ideologii gender?

Jak najbardziej tak, ale też pokazujemy jakimi środkami te cele ideologiczne się osiąga. Poruszona jest kwestia edukacji seksualnej, domagania się coraz to nowych szerszych praw dla LGBT. Jest poruszona kwestia taka jak zwalnianie ludzi, którzy ją krytykują, jak na przykład sytuacja, która miała miejsce w polskim oddziale IKEI itd. Są bardzo konkretne wypowiedzi prof. Ryby, czy prof. Skrzydlewskiego wskazujące na to, że to jest etap rozwoju tej myśli marksistowskiej. Są poruszone zagadnienia wkładu ideologii Gramsci'ego i wojny kulturowej. To są kolejne etapy wprowadzania LGBT i gender w cywilizacji i z tym mamy do czynienia obecnie.

Dziękuję za rozmowę