Uwaga! Rząd wprowadza stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 15 lutego (od godz. 23:59) do poniedziałku 28 lutego 2022 r. (do godziny 23:59) – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej”

- czytamy na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dziś po południu doszło do ataku na rządowe strony Ukrainy. Przestały działać strony resortu obrony i sił ukraińskich. Odnotowano też problemy z dostępem do aplikacji mobilnych i stron internetowych dwóch banków państwowych: PrivatBanku i Sbierbanku. Według ukraińskich służb najpewniej doszło do ataku DDoS.

kak/gov.pl, PAP