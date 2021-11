,,W Polsce nie ma rasistów!’’. Takiej odpowiedzi reporter Onetu się raczej nie spodziewał

Lewicowo-liberalne media robiły wczoraj co mogły, aby zohydzić Polakom Marsz Niepodległości i przedstawić go jako wydarzenie przygotowane dla nacjonalistów i faszystów. Reporter Onetu, który na Marsz poszedł „incognito”, bez tzw. kostki z logo na mikrofonie, postanowił zapytać o Marsz spotkanego na jego trasie czarnoskórego mężczyznę. Jeżeli liczył na opowieści o „polskim rasizmie”, to bardzo się przeliczył.

James, z którym rozmawiał dziennikarz Onetu, jest nauczycielem angielskiego w Warszawie. Mieszka w Polsce już 7-8 lat. Reporter zapytał go, czy podoba mu się w Polsce.

- „Bardzo, bardzo, bardzo. Dla mnie Polska jest najlepszym krajem w Europie. A to wydarzenie, to spotkanie w polskie Święto Niepodległości jest najlepsze”

- odpowiedział uczestnik Marszu Niepodległości.

- „No właśnie, co myślisz o tym święcie? Jak je przeżywasz?”

- dopytywał dziennikarz.

- „Bardzo fajnie. Wszystko jest ok. Dla mnie w Polsce nie ma rasistów w ogóle. Dużo ludzi jest blisko mnie, mają dobre serca. Pokazują miłość, naprawdę”

- podkreślał mężczyzna.

Onet dostał strzał prawdy prosto w twarz!

