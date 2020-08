Wałęsa: ''Ja albo Oni nie mieścimy się w kanonach tej Wiary''

Czyżby Lech Wałęsa szykował się do ostatniego namaszczenia, czy jest to jak zwykle kolejna figura retoryczna byłego prezydenta? W swoim ostatnim wpisie na Facebooku tym razem odwołuje się do swojego wielu oraz mówi o czekającym go wkrótce przejściu do wieczności.

Wałęsa rozpoczyna następująco:

- Panie Boże wybacz mi i daj siłę bym mógł pomieścić się z Tymi ludźmi w tej samej wierze. Z zachowań i mojej wiedzy o Tych ludziach jak o : biskupie Godź,Tadeusz Rydzyk, Jarosław Kaczynski, Mateusz Morawiecki, albo ja olbo Oni nie mieścimy się w kanonach tej Wiary.

Po czym tak podsumowuje:

- Mam 77 lat za chwilę przeniosę się do wieczności i muszę to powiedzieć przed zbliżającym się BOSKIM rozliczeniem.

Swoją drogą szkoda, że nie zamieścił kilku swoich zdjęć w kościele z różnymi innymi przedstawicielami komunizmu. Ciekawe, czy z nimi mieści się w kanonach tej samej wiary?

mp/facebook/lech wałęsa