Wałęsa w niemieckiej prasie: Jaruzelski chciał wolnej Polski

„Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii i wyście to zrobili” – mówi na opublikowanym niedawno nagraniu Adam Michnik, zwracając się do gen. Jaruzelskiego, którego nazywa „patriotą”. Okazuje się, że z tezą tą zdaje się zgadzać sam Lech Wałęsa, co wyraził przy okazji wywiadu dla „Deutsche Welle”.

13 grudnia, w rocznicę rozpoczęcia największego dramatu w powojenne Polsce, „Deutsche Welle” opublikował wywiad z Lechem Wałęsą, który… wychwala odpowiedzialnego za stan wojenny gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Dziennikarz przywołał zdjęcie, na którym Lech Wałęsa podaje rękę Jaruzelskiemu, którego odwiedził w szpitalu.

- „I oni, i my byliśmy prawie na równi patriotyczni, tylko że oni - Jaruzelski i inni z jego grupy – uważali, że Sowieci się nie zgodzą na wolną Polskę, że jeśli ten Wałęsa będzie za bardzo atakował to tu przyjdą, Wałęsę zamordowują i nas też, bo go nie upilnowaliśmy. Jaruzelski i inni chcieli wolnej Polski, ale wiedzieli, że to jest niemożliwe jeszcze teraz. Czekali na inną okazję”

- stwierdził pierwszy przywódca „Solidarności”.

kak/DW.com, wPolityce.pl