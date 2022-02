Watykan ustanowi więzi dyplomatyczne z Chinami?

Czy wysłanie dwóch watykańskich urzędników na inne placówki z Tajwanu i Hongkongu oznacza możliwość nawiązania więzi dyplomatycznych pomiędzy Watykanem a Chinami? Takie obawy wyraża Benedict Rogers, działacz praw człowieka i szef organizacji Hong Kong Watch. Ma on jednak nadzieję, że „Watykan upewni katolików i świat, że nie planuje ustanowienia więzi dyplomatycznych z KPCh” – Komunistyczną Partią Chin.

Obawy pojawiły się po wiadomości, że arcybiskup-elekt Arnaldo Catalan, który jest chargé d’affaires nuncjatury apostolskiej w Tajwanie, zostanie wysłany do Rwandy, a arcybiskup-elekt Javeir Herrera Corona, który przewodniczy watykańskiej misji studyjnej w Hongkongu, wyjedzie do Republiki Konga. Jak stwierdził Rogers: „Wygląda na to, że zostali oni bardzo nagle i nieoczekiwanie usunięci ze swoich stanowisk i na nowo przydzieleni na inne placówki, bez ogłoszenia, kto ich zastąpi”.

Rogers dodaje, że nie jest jedyną osobą, która wyraża obawy co do możliwości ustanowienia więzi dyplomatycznych, i powołuje się na „przynajmniej trzech katolickich dziennikarzy w Rzymie”, z którymi utrzymuje kontakt i którzy znają „bardzo dobrze” wewnętrzne sprawy watykańskie: „Powiedzieli, że także słyszeli takie pogłoski niezależnie ode mnie”.

Jak pisze William Mahoney z „Church Militant”: „Nowe nominacje są szczególnie niepokojące, gdy weźmie się pod uwagę, że papież według doniesień otrzymuje 2 miliardy dolarów rocznie od roku 2013 [od KPCh], że zastosowanie ma tajne watykańsko-chińskie porozumienia od 2018 r., a Watykan milczy w obliczu coraz większego tłumienia wolności religijnej”.

Zdaniem Rogersa, by dowiedzieć się, czy KPCh szykuje „jakąś ważną inicjatywę lub większe represje”, należy szukać sygnałów tego „w państwowych mediach, w mediach propekińskich”. Tymczasem gazeta „Ta Kung Pao”, która jest kontrolowana przez chińskich komunistów, „opublikowała ostatnio 4 artykuły atakujące wolność religijną w Hongkongu, z których jeden wymierzony jest w biskupa emeryta Hongkongu kard. Josepha Zena”.

Mahoney zauważa, że kiedy przygotowywano odnowę tajnego porozumienia chińsko-watykańskiego w roku 2020, watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin – o którym kard. Joseph Zen powiedział, iż nie jest „człowiekiem Boga” – „stwierdził złowrogo, że jest to tylko punkt wyjścia”.

jjf/ChurchMilitant.com