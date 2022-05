Wiceprezes Solidarnej Polski: Na razie nie ma porozumienia. Ustawy prezydenckiej w obecnym kształcie nie poprzemy

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oświadczył, że póki co nie zostało osiągnięte porozumienie wewnątrz koalicji odnośnie kształtu reformy sądownictwa.

Wiceprezes Solidarnej Polski pytany na antenie Radia Zet, jak zachowa się jego partia w sprawie projektu ustawy autorstwa prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczącego zmian w Sądzie Najwyższym oznajmił: „W takim kształcie, w jakim jest w tej chwili, nie poprzemy. Zobaczymy, w jakim kształcie wyjdzie z komisji sejmowych”.

Wiceszef resortu sprawiedliwości podkreślił, że według Solidarnej Polski niektóre zapisy prezydenckiego projektu prowadziłyby nieuchronnie do "chaosu i przedłużenia postępowań" w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Odnosząc się do stosunków wewnątrz koalicji, jakie panują pomiędzy PiS a Solidarną Polską Michał Woś stwierdził: „Gdybyśmy byli jedną, wielką, kochającą się rodziną, to bylibyśmy w jednym ugrupowaniu. Podchodzimy do siebie z szacunkiem, ale mamy różne wrażliwości, chociażby stosunek do UE”. Dodał jednak: „Wszyscy dążymy do tego, żeby wybory były w konstytucyjnym terminie”.

ren/Radio Zet