[Wideo] Kaleta w TVP: 60% ceny prądu to sprawa ETS – widać to na rachunku

„Dostaliście Państwo rachunki za prąd, tam jest informacja jaki procent tego rachunku wynika z parapodatku UE, sytemu ETS - ponad 60%! Donald Tusk na szczycie RE w 2014 roku zgodził się na takie wysokie ceny – powiedział na antenie TVP Info wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

W programie doszło do ostrej przepychanki i dyskusji, a wypowiedź Kalety w programie Woronicza 17 na antenie TVP była zagłuszana i przerywana przez polityków opozycji. Wiceszef ministerstwa sprawiedliwości wskazał, jaka instytucja jest naprawdę odpowiedzialna za wysokie rachunki za prąd w Polsce i nie tylko.

Podobna sytuacja dotyczy obciążeń za emisję CO2, o czym mówił wcześniej wicepremier Jacek Sasin. Te ceny od jakiegoś czasu także systematycznie wzrastają, a przyczyną są obciążenia i regulacje unijne. Ponadto uprawnieniami do emisji CO2 można handlować, do powoduje stałe spekulacji na rynkach i także możliwość znacznych podwyżek energii elektrycznej oraz paliw.

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki już kilkakrotnie apelował do partnerów europejskich o to, aby zrezygnować z możliwości spekulacji uprawnieniami do emisji CO2, co na chwilę obecna nie zostało jeszcze przyjęte

🔥 @sjkaleta uderza w UE i Tuska za podwyżki cen prądu:



💬 Dostaliście Państwo rachunki za prąd, tam jest informacja jaki procent tego rachunku wynika z parapodatku UE, sytemu ETS - ponad 60%! Donald Tusk na szczycie RE w 2014 roku zgodził się na takie wysokie ceny. pic.twitter.com/AOD1Jz0xAP — Damian Artur Kowalczyk (@DamAKowalczyk) January 9, 2022

mp/tvp info/twitter