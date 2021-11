[Wideo] "Katolicy, gdzie wasza miłość bliźniego?" Prawda, że skądś to znamy? Tym razem to rosyjski oryginał a nie „polska” kalka

- Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dzis rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia pro-Putinowskiej partii. Na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać Polskę – napisał na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

- Rosyjski polityk oskarżał Polskę i Zachód o wywołanie kryzysu a także oskarżył Polskę o agresję i brak człowieczeństwa. Politykowi rosyjskiemu towarzyszył propagandysta reżimu Łukaszenki

To już kolejny przejaw wsparcia strony rosyjskiej dla reżimu Łukaszenki prowadzącego operację przeciwko Polsce. Kreml coraz jawniej wspiera działania służb białoruskich przeciwko UE –pisze dalej Żaryn.

- Wystarczy przeklinać Kościół, łamać zasady wyznawane przez Kościół. Nie jesteście chrześcijanami. Was nie dopuszczą do Komunii Świętej za to wszystko co robicie. Ksiądz nie wpuści was za próg kościoła, ponieważ jesteście niemiłosierni. Katolicy, gdzie wasza miłość bliźniego? Wiara znaczy dla was mniej niż instrukcje i wypłaty z Brukseli – krzyczał w kierunku polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Witalij Miłonow

Jak można się domyślać, narracja "wiodących mediów" w Polsce to tylko kalka, a teraz mogliśmy usłyszeć oryginalne brzmienie tej propagandy.

