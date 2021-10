[Wideo] Kołobrzeg. „Krwawy Tulipan” przyznał się do zabójstwa trzech kobiet

Jak informują media, 45-letni mieszkaniec Kołobrzegu Mariusz G. przyznał się do zabójstwa trzech kobiet. Nie przyznał się jednak do popełnienia tych czynów z uwagi na mające go łączyć z ofiarami więzi intymne.



Przed Sądem Okręgowym w Koszalinie Mariusz G. przyznał się do zabójstwa trzech kobiet - 31-letniej Iwony K., 37-letniej Anety D. i 54-letniej Bogusławy R. oraz do czynów, które podczas rozprawy przedstawiła prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Katarzyna Żukrowska.

W sumie oskarżony przyznał się do 10 z 19 postawionych mu zarzutów. Zaznaczył przy tym, że nie dokonał ich z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, "ze względu na więzi intymne".

- Odmawiam składania wyjaśnień na tym etapie postępowania. Szczegółowe wyjaśnienia złożę po zakończeniu postępowania dowodowego. Nie będę odpowiadał na pytania stron - powiedział na rozprawie.

- Wszyscy tutaj zgromadzeni współoskarżeni nie byli wtajemniczeni w to, co zaszło. Nie mieli możliwości wpływania na moje zachowania. Jedyną osobą, na której spoczywa wina, jestem ja - powiedział też w sądzie.

