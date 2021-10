[Wideo] Migranci dzisiaj bawią się w Mińsku, a jutro będą „żywymi tarczami” na granicy

- Zobacz, jak migranci spędzają wieczory w #Minsk . Jutro zostaną przewiezieni na granicę z #EU [prawdopodobnie chodzi o granicę z Polską - przyp. red.] i użyci jako broń w wojnie hybrydowej dyktatora - czytamy na profilu NEXTA na Twitterze.

W ramach operacji „Śluza” stale przerzucani są na polsko – białoruską granicę i wykorzystywani – najczęściej tego nie świadomi – jako żywe tarcze nielegalnie imigranci. Najczęściej są to mieszkańcy Iraku, których miejscem docelowym są najczęściej Niemcy.

Na załączonym nagraniu widać, jak się bawią nieświadomi tego, że kiedy zostaną dowiezieniu pod polską granicę, to z tyłu za nimi będą stali białoruscy funkcjonariusze z karabinami, którzy nie pozwolą wrócić pomimo nieudanych prób przekroczenia granicy z Polską. Nieświadomi, że w tym konflikcie są tak naprawdę narzędzie w wojnie hybrydowej i tzw. „mięsem armatnim”.

