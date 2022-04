[WIDEO] Przerażające obrazy z dworca w Kramatorsku. Na jednej z rosyjskich rakiet widniał napis: „Dla dzieci”

W dzisiejszym barbarzyńskim rosyjskim ataku na cywilną ludność oczekującą na ewakuację na dworcu w Kramatorsku zginęło ponad 30 osób, a ponad 100 zostało rannych.

Do mediów społecznościowych przedostają się drastyczne filmowe zapisy przerażających scen, jakie rozgrywały się na kramatorskim dworcu pośród zmasakrowanej rosyjskim atakiem ludności ukraińskiej.

Jak podają media na jednym z rosyjskich pocisków Toczka-U, który Rosjanie wystrzelili na ukraińską ludność cywilną znajdującą się na dworcu widniał napis: „Dla dzieci”.

Podczas ataku zginęły dzieci.

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c