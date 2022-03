[Wideo] Rebel Wilson przekazała Putinowi komunikat w „języku migowym”

Cały świat protestuje przeciwko brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Włącza się w to wielu aktorów, celebrytów i piosenkarzy. Adres pomocy w Polsce uchodźcom z Ukrainy podali już m.in. Sting oraz Jennifer Aniston, znana z serialu „Przyjaciele”. Do osób wspierających Ukrainę w charakterystyczny dla siebie sposób dołączyła też Rebel Wilson, aktorka komediowa.

Rebel Wilson to australijska aktorka i komiczka. Była ona gospodynią gali wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA 2022. Korzystając z tej okazji zwróciła się do Władimira Putina w języku - jak to określiła – pidżyn.

Galę poprowadziły Lady Gaga, Emma Wilson oraz Salma Hayek. W londyńskim Royal Albert Hall można było podziwiać plejadę gwiazd oraz ich kreacje.

W trakcie uroczystości wyrażono także łączność z Ukrainą, która ponad dwa tygodnie temu została bestialsko zaatakowana przez Rosję.

- Na szczęście ten gest jest taki sam we wszystkich językach. To dla Putina - powiedziała Wilson pokazując środkowy palec.

Publiczność w Royal Albert Hall w Londynie zareagowała gromkimi brawami.

Wielu innych artystów także wyraziło swoją solidarność Ukrainą. Jednym z nich jet brytyjski aktor Benedict Cumberbatch, który zapowiedział, że weźmie udział w rządowym programie, który ma na celu znalezienie schronienia dla uchodźców.

mp/yahoo australia/media