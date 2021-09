[Wideo] SZOK! Szwedzki europoseł: "UE finansowała produkcję wirusa w laboratorium w Wuhan"

- Fakt, że Unia Europejska finansowała Instytut Wirusologii w Wuhan nie podlega żadnej dyskusji. To po prostu się stało – powiedział w programie „Minęła 20” w rozmowie z Michałem Rachoniem szwedzki europoseł Charlie Weimers.

- Wzywam do ustanowienia specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego, która zbada pochodzenie COVID-19 – powiedział w Parlamencie Europejskim szwedzki europoseł Charlie Weimers. Zdaniem szwedzkiego europosła śledztwo w tej sprawie powinno wykazać, czy przekazane Instytutowi Wirusologii w Wuhan fundusze unijne przyczyniły się lub umożliwiły prowadzenie badań nad „wzmocnieniem funkcji” wirusa, z czym mamy do czynienia w przypadku konroanwirusa Sars-Cov-2, który wywołuje chorobę Covid-19.

W programie na antenie TVP Info redaktor Michał Rachoń pytał europosła ze Szwecji o te właśnie kwestie.

- Fakt, że Unia Europejska finansowała Instytut Wirusologii w Wuhan nie podlega żadnej dyskusji. To po prostu się stało. Działo się to przez wiele lat, a celem było to żeby znajdowało się tam europejskie centrum wirusów. A jednym z celów była właśnie produkcja wirusów. Ale nadal nie wiemy czy pieniądze krajów Unii Europejskiej, podatników Unii Europejskiej były wykorzystywane do badań nad tym wirusem (...) Musimy się temu blisko przyjrzeć i Parlament Europejski z uwagi na to, że reprezentuje obywateli Europy, ma naprawdę moralną odpowiedzialność, aby odkryć prawdę, która kryje się w kwestii źródeł wirusa. Jeżeli doszło do wycieku wirusa z laboratorium, to musimy działać, uruchomić konwencje międzynarodowe (...) ponieważ to jest naprawdę niebezpieczne i wszyscy odczuliśmy konsekwencje tej pandemii – powiedział Charlie Weimers

#Minęla20 | 💬@weimers u @michalrachon: Nie podlega żadnej wątpliwości, że Unia Europejska finansowała Instytut Wirusologii w #Wuhan. Uważam, że musimy się temu dobrze przyjrzeć. pic.twitter.com/To3KIRM7d2 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) September 16, 2021

mp/tvp info