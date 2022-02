[Wideo] Ukraina. Przed budynkiem władz samozwańczej „Ługańskiej Republiki Ludowej” wybuchł samochód pułapka

Jak podała państwowa rosyjska RIA Novosti, przed budynkiem władz samozwańczej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej doszło do wybuchu. W sieci pojawiły się pierwsze nagrania.

Jest to już kolejny incydent w ciągu ostatnich dni, a liderzy samozwańczych republik zwrócili się do Rosji o uznanie ich niepodległości, pomoc gospodarczą i wojskową.

Z kolei serwis liveuamap.com podał, że doszło najprawdopodobniej do wybuchu znajdującego się przed biurem samochodu

Na chwilę obecną nie podano informacji o ofiarach ani o rannych.

Car exploded at office of representative of Occupation authorities in parts of Luhansk region to JCCC in Luhansk city. No casualties https://t.co/1JbxQRVwCy pic.twitter.com/obdNf16Ea1