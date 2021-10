Wielka Brytania. Nie żyje dźgnięty trzykrotnie nożem poseł brytyjskiej partii konserwatywnej

Jak donosi portal Sky News, w piątek na skutek trzykrotnego ugodzenia nożem zginął konserwatywny poseł Sir David Ames. Został on zaatakowany w kościele metodystów Belfairs w Leigh-on-Sea.

Sir David Ames reprezentował Southend West w Essex. Jak ustalił portal Sky News, mężczyzna wszedł do jego gabinetu w okręgu wyborczym i wielokrotnie go dźgnął nożem.

Sprawcą jest mężczyzna, który został aresztowany. Policja nie poszukuje innych osób.



- 69-letniemu posłowi udzielono pomocy medycznej w miejscu napaści, o czym poinformowało Sky News lokalne źródło z Partii Konserwatywnej. Obrażenie były niestety na tyle poważne, że nie udało mu się uratować życia, pomimo pomocy medycznej - czytamy na portalu.

Jak powiedział Sky News naoczny świadek Anthony Finch, incydent był „szokujący dla świadków”.

Very alarming and worrying news reports coming from Leigh-on-Sea. My thoughts and prayers are with Sir David Amess and his family.

My next constituency surgery will be taking place on Friday 15th October at Belfairs Methodist Church, 251 Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, SS9 4NG.



To book an appointment please email [email protected] or call 020 7219 3452 pic.twitter.com/aHhxWPrXXi