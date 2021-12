Wielka ofensywa ,,diabelstwa’’ - plany nowej koalicji w Niemczech

Jutro na nowego kanclerza Niemiec zaprzysiężony zostanie Olaf Scholz. Dziś w Berlinie swój dokument programowy podpisały partie przyszłej koalicji rządzącej: SPD, FDP i Zieloni. Wśród głównych celów nowego niemieckiego rządu znalazła się… legalna sprzedaż marihuany, zniesienie zakazu reklamowania aborcji i poszerzenie praw dla osób określających się jako LGBT+.

Konopie indyjskie, w myśl planów nowej koalicji, mają być dostępne w Niemczech do celów konsumpcyjnych w licencjonowanych sklepach. Jednocześnie nowy rząd zobowiązuje się zaostrzyć przepisy dot. marketingu i sponsoringu alkoholu, nikotyny i marihuany. Zniesiony ma za to zostać zakaz reklamowania aborcji.

- „Przeciwstawimy się za pomocą skutecznych środków prawnych tzw. chodnikowemu nękaniu (protestom przed gabinetami lekarskim, w których dokonuje się aborcji) przez antyaborcjonstów”

- podkreślono.

Nowy rząd chce też zmniejszyć wiek uprawniający do udziału w wyborach federalnych z 18 do 16 lat. Rząd Scholza planuje również reformy prawa rodzinnego. Dotyczą one rodzin z „dwiema matkami”.

- „Jeśli dziecko urodzi się w małżeństwie dwóch kobiet, obie są automatycznie prawnymi matkami dziecka, chyba że ustalono inaczej”

- wskazano w umowie koalicyjnej.

Ponadto ustawowe ubezpieczenie zdrowotne ma w całości pokrywać koszty związane ze zmianą płci. Bardziej zdecydowanie zwalczane mają być przestępstwa przeciwko osobom LGBT. Rząd wdroży Krajowy Plan Działań na rzecz Akceptacji i Ochrony Różnorodności Płciowej i Seksualnej.

- „Policja federalna i krajów związkowych ma rejestrować oddzielnie przestępstwa z nienawiści na tle płci i przeciwko osobom queer”

- zaznaczono.

Niemcy będą też przyjmować… „queerowych azylantów”.

- „Opowiadamy się za tym, aby tęczowe rodziny i małżeństwa/partnerstwa osób tej samej płci zawarte w UE były uznawane we wszystkich krajach członkowskich ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. (...) Dokonamy przeglądu procedur azylowych dla prześladowanych osób queer"

- zapowiada nowy rząd.

kak/PAP, niezależna.pl