Wielki sukces Igi Świątek. Polka w ćwierćfinale Australian Open!

Iga Świątek po niespełna trzygodzinnym zażartym, zwycięskim boju na australijskim korcie, znalazła się w ósemce najlepszych tenisistek prestiżowego Australian Open.

Choć Świątek przegrała pierwszego seta z 31-letnią Rumunką Soraną Cristeą 5:7, to jednak w dwóch następnych triumfowała już nasza reprezentantka, wygrywając je oba w stosunku 6:3. To dało tenisistce z Raszyna upragniony awans do ćwierćfinału turnieju. W nim zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania rozegranego pomiędzy Estonką Kaią Kanepi a Białorusinką Aryną Sabalenką.

Wejście do ćwierćfinału wielkoszlemowego, niezwykle prestiżowego turnieju, jakim jest Australian Open to największy, od czasu niesamowitego zwycięstwa w Roland Garros z 2020 roku, sukces Igi Świątek.

Mecz, którego stawką będzie półfinał Australian Open Świątek rozegra najprawdopodobniej w środę.

ren/Eurosport