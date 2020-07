Witold Gadowski: Szambo, na szczęście, nie zalało pięknej Polski!

„Wygraliśmy. Mobilizacja antypolski była ogromna, ale wygraliśmy” – skomentował wynik drugiej tury wyborów prezydenckich Witold Gadowski na swoim twitterze.

Dalej dodał:

„Dziękuje widzom <<Komentarza tygodnia>> to m.in. dlatego że poszliście do wyborów - jest zwycięstwo. Ja wypełnię zobowiązania i niedługo idę do prezydenta z pytaniami. Kukła z <<Czajki>> nie straszy”.

Napisał też jednak:

„Druga kadencja nie będzie mleczkiekm z kaszką i sterowaniem z Nowogrodzkiej. To dzięki nam wygrał więc teraz to musi być mocna kadencja. Po wakacjach idę do prezydenta Dudy na mocną rozmowę - w Waszym imieniu!”.

Dalej stwierdza:

„Szambo, na szczęście, nie zalało pięknej Polski!”.

Zdaniem Gadowskiego, wynik prezydenta mógł być o wiele lepszy, gdyby nie TVP. Zaapelował do Andrzeja Dudy:

„Coś z tym trzeba szybko zrobić Panie Prezydencie!”.

dam/twitter,Fronda.pl