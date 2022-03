,,WSJ’’: Putin przechodzi do ,,planu B’’

„Wall Street Journal” donosi, że nie osiągając celu, jakim było szybkie zajęcie Ukrainy, Władimir Putin rozpoczyna realizację „planu B”. Teraz rosyjski prezydent chce zmusić Kijów do zaakceptowania roszczeń wobec południowych i wschodnich terytoriów Ukrainy.

Władimir Putin chciał szybko zająć najważniejsze miasta Ukrainy, przede wszystkim stolicę i ustanowić w niej marionetkowy rząd. To się jednak nie udało. Bohaterska obrona pokrzyżowała jego plany. Rosyjska armia wciąż nie odnosi znaczących zwycięstw, dlatego musi zmienić strategię.

Wysoki rangą amerykański urzędnik powiedział w rozmowie z „Wall Street Journal”, że teraz Putin skupi się na zmuszeniu władz Ukrainy do zaakceptowania rosyjskich roszczeń wobec południowych i wschodnich terytoriów Ukrainy.

- „Putin będzie również kontynuował swoją presję militarną, w tym ostrzeliwanie ukraińskich miast, kalkulując, że doprowadzi to Zełenskiego do porzucenia nadziei przyłączenia się do Zachodu i zgody na neutralny status i inne rosyjskie żądania”

- przekonuje gazeta.

Amerykańscy urzędnicy wskazują, że jeśli Ukraina nie zgodzi się na te żądania, Rosjanie będą próbowali utrzymać zdobyty do tej pory teren i kontynuować walkę.

kak/ Wall Street Journal, DoRzeczy.pl