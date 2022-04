Wstrząs w kolejnej kopalni JSW. Zaginęło 10 górników

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała dziś rano o wstrząsie w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka. Utracono kontakt z 10 pracownikami, trwa akcja ratunkowa.

Władze kopalni przekazały, że do „wstrząsu wysokoenergetycznego połączonego z intensywnym wypływem metanu” doszło o godz. 3.40. W rejonie wstrząsu przebywało 52 pracowników. 42 górników wydostało się na powierzchnię o własnych siłach. Nie doznali oni żadnych urazów. Z 10 pracownikami utracono jednak kontakt. W akcję poszukiwawczą zaangażowano 12 zastępów ratowników.

To kolejny w tym tygodniu wypadek w kopalni należącej do JSW. W nocy ze środy na czwartek doszło do wybuchu metanu w kopalni Pniówek. Później miał miejsce wybuch wtórny w czasie akcji ratunkowej. W czwartek wieczorem doszło do kolejnych wybuchów, w związku z czym zdecydowano się wstrzymać akcję poszukiwawczą i odizolować niebezpieczną część kopalni. Potwierdzono pięć ofiar katastrofy, a los siedmiu osób wciąż jest nieznany.

kak/tvn24.pl, bankier.pl