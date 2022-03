Wystarczy usunąć Putina i będzie dobrze? Ks. prof. Kobyliński: To brednie!

Wielu komentatorów przekonuje, że za rosyjską inwazję na Ukrainę odpowiada wyłącznie szaleństwo Putina. Wystarczy więc pozbyć się prezydenta Rosji, aby pozbyć się problemu. „To jakieś kretyństwa” – mówi dosadnie w rozmowie z Robertem Łuchniakiem na antenie Polskiego Radia RDC ks. prof. Andrzej Kobyliński. Filozof podkreśla, że do wojny nie doprowadziło szaleństwo, ale spójny projekt polityczny, gospodarczy i kulturowy.

- „To projekt realizowany w Rosji od lat, z żelazną, logiczną konsekwencją”

- wskazuje kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii UKSW.

Wyjaśnia, że na projekt ten składa się wiele elementów. Politycznie jest to m.in. koncepcja Dugina zakładająca stworzenie Wielkiej Eurazji. Zawiera on w sobie też elementy religijne, w co wpisuje się wyraźne wsparcie patriarchy Cyryla dla obecnej wojny. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi utrzymuje, że Rosja na Ukrainie staje w obronie tradycyjnych wartości chrześcijańskich. W projekcie tym mieszczą się też elementy ideologii komunistycznej. To ten projekt, a nie sam Putin, odpowiada za trwającą na Ukrainie wojnę.

kak/rdc.pl