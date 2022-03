Zamiast Instagrama - Rosgram. Zamiast YouTube - Rostub? Putin na wojnie z technologią

"W najbliższym czasie państwowy regulator Roskomnadzor może zablokować dostęp do serwisu YouTube w Rosji" - czytamy na stronie oficjalnej rosyjskiej agencji informacyjnej RIA Novosti.

Zgodnie ze zbliżonymi do Roskomandzoru źródłami, zablokowanie YouTube'a może nastąpić jeszcze dzisiaj.

- Wiem, że serwis YouTube już powinien być zablokowany, ale przydarzyła się Meta (nowa nazwa Facebooka - tutaj blokada Instagrama - red.) i jestem pewien, że dlatego wprowadzenie blokady na YT zostało po prostu opóźnione, żeby nie było wszystkiego na raz - wskazał informator RIA Novosti.

Rozmówca RIA zasugerował nawet, że do blokady YouTube'a może dojść jeszcze dzisiaj. Wcześniej Roskomandzor zablokował dostęp do Facebooka, a następnie do Instagrama, czym wywołał szloch tysięcy blogerek i influencerek.

Dzisiaj jednak Rosja ogłosiła stworzenie własnego odpowiednika Instagrama, bliźniaczo do niego podobnej aplikacji Rosgram.

YouTube jest również na celowniku Roskomandzoru, jako medium "o charakterze terrorystycznym, które zagraża życiu i zdrowiu Rosjan".

Rosja planuje "wziąć się" także za sieci VPN. Korzystając z takiego rozwiązania, możliwe jest połączenie się z serwerem zlokalizowanym w innym kraju i tym samym korzystanie z zachodnich mediów społecznościowych.

jkg/rp