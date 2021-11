Żaryn prostuje CNN ws. migrantów Łukaszenki

„Drogie CNN nie trafiliście w punkt” – napisał w odniesieniu do materiału na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, jaki ukazał się w tej amerykańskiej stacji telewizyjnej, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

„Migranci, którzy przybyli na Białoruś, nie są „między Polską a Białorusią” – są na Białorusi. Reżim Łukaszenki jest w pełni odpowiedzialny za tych ludzi” – wyjaśnił w mediach społecznościowych dziennikarzom CNN Żaryn.

„To nie są uchodźcy - to migranci, którzy dużo zapłacili za przemyt do UE” - tłumaczył dalej rzecznik ministra Mariusza Kamińskiego. „Cały kryzys celowo stworzyło państwo białoruskie, nie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym, ale polityczną operacją przeciwko Polsce” – podsumował Stanisław Żaryn.

ren/twitter