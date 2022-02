,,Zbudowaliśmy koalicję państw, które chcą reformy ETS’’. Minister Moskwa spotkała się z Timmermansem

W Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa spotkała się dziś z wiceszefem KE Fransem Timmermansem, z którym rozmawiała o reformie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Informując o dzisiejszej wizycie w Brukseli minister Moskwa podkreśliła, że Polska zbudowała koalicję państw domagających się reformy ETS.

- „Kluczowe dla nas jest, żeby wycofać jak najszybciej z rynku ETS instytucje finansowe. Nasz drugi postulat to rezygnacja z wycofywania bezpłatnych uprawnień i wyrównanie nierówności wewnętrznych. (…)”

- stwierdziła.

- „Zdecydowanie postulujemy, żeby pojawiły się mechanizmy kontrolne. Na dzień dzisiejszy Komisja Europejska jest bezradna i od strony formalno-prawnej nie ma żadnych możliwości ingerowania w ten rynek, argumentując, że jest to wolny rynek. (Tymczasem) nie powinien być to wolny rynek, jeśli ma to być element, który ma wpływać na transformację państw, zachęcać (je) do transformacji. Nie może być pozostawiony samemu sobie. Co więcej, nie może być pozostawiony spekulantom finansowym, którzy dzisiaj na tym rynku mają się bardzo dobrze”

- dodała.

Anna Moskwa ponowiła też apel o stosowanie zasady jednomyślności przy wprowadzaniu reform przewidzianych w ramach pakietu Fit for 55.

- „Takie zmiany nie mogą się dokonywać bez pełnej akceptacji społecznej i nie powinno być to celem Komisji”

- zaznaczyła.

Podczas spotkania z @TimmermansEU przedstawiłam szereg wątpliwości co do kontynuacji systemu handlu emisjami #ETS w obecnym kształcie. Potrzebujemy przewidywalności i wprowadzenia takich zasad, które pozwolą napędzać inwestycje w regionach i różnych sektorach gospodarki. pic.twitter.com/UKW4JvNFMU — Anna Moskwa (@moskwa_anna) February 14, 2022

kak/PAP