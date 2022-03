Zełenski: Walczymy o pokój dla całej Europy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swym najnowszym wystąpieniu raz jeszcze zaapelował do Unii Europejskiej o „natychmiastowe” włączenie Ukrainy w jej struktury.

„Europejczycy mają świadomość tego, że nasi żołnierze walczą za pokój wszystkich państw Europy, za wolność, za demokrację” – podkreślił Zełenski i po raz kolejny już w ostatnich dniach zaapelował: „Zwracamy się do UE, by Ukraina natychmiast została do niej przyłączona. Nasz cel, to bycie razem z Europejczykami na równych prawach. Jestem przekonany, że zasłużyliśmy na to”.

„Długo nam mówiono, że Ukraińcy nie są tacy, jak powinni być, albo że mają jeszcze wiele do zrobienia. Teraz pokazaliśmy całych siebie. W każdej rozmowie z naszymi partnerami czuję szacunek. Rosja też pokazała, czym się stała. 16 dzieci zginęło przez cztery dni. Każda zbrodnia okupantów gromadzi nas przeciw nim” – powiedział ukraiński prezydent.

ren/onet.pl