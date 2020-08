Ziobro do komisarz praw człowieka RE: Niech się pani wstydzi swojego apelu w obronie agresora i przeprosi

Na Twiterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro napisał odpowiedź do komisarz praw człowieka Rady Europy Dunji Mijatović, która także na tym portalu apelowała o uwolnienie ,,Margot”. Ziobro apeluję, żeby Mijatović przeprosiła mężczyzną pobitego przez Michała Sz.

"Margot" podejrzana jest m.in. o, zaatakowanie działacza fundacji pro-life oraz niszczenie mienia. Mowa o zdarzeniach z czerwca tego roku. Michałowi Sz. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec ,,Margot” Sąd zastosował dwumiesięczny areszt tymczasowy. Wczoraj Michał Sz. Znalazł się w areszcie śledczym. Aktywiści LGBT zorganizowali protest, który miał być wyrazem solidarności dla zatrzymanego, który każe się nazywać ,,Margot”. Agresywni działacze LGBT zaatakowali m.in. radiowóz. Policja zatrzymała łącznie 48 osób.

W związku z tymi wydarzeniami komisarz praw człowieka Rady Europy Dunji Mijatović apelowała o uwolnienie ,,Margot”. Zbigniew Ziobro stawia sprawę niezwykle jasno, nie pozostawiajcą wątpliwości, że wpis komisarz jest nie na miejscu. Wcześniej na wpis przedstawicielki Rady Europy odpowiedzieli wiceministrowie sprawiedliwości Sebastian Kaleta i Michał Wójcik. Odpowiedz ministra Ziobry nie pozostawia wątpliwości. Europejscy politycy bronią bandyckiego zachowania Michała Sz. i nie chcą zauwazyć, że w Polsce działają niezawisłe sądy.

,,Gdyby Panią przemocą wyrzucił ktoś z samochodu, pobił a w samochodzie koła przebił nożem, uzna Pani, że aresztowanie sprawcy przez sąd to zamach na wolność? Niech się Pani wstydzi swojego apelu w obronie agresora i przeprosi bezbronnego człowieka, pobitego przez aktywistę LGBT! - napisał dziś na Twitterze prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Gdyby Panią przemocą wyrzucił ktoś z samochodu,pobił a w samochodzie koła przebił nożem, uzna Pani,że aresztowanie sprawcy przez sąd to zamach na wolność? Niech się Pani wstydzi swojego apelu w obronie agresora i przeprosi bezbronnego człowieka, pobitego przez aktywistę LGBT! https://t.co/RPIC8kBxIE — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) August 9, 2020

Minister Sprawiedliwości odniósł się do wpisu na Twitterze, który Mijatović umieściła na portalu Twitter w dniu wczorajszym.

,,Wzywam do natychmiastowego uwolnienia Margot z "Stop Bzdurom" aresztowanej wczoraj za blokowanie furgonetki nawołującej do hejtu wobec osób LGBT i wieszanie tęczowych flag na pomnikach w Warszawie. 2 miesiące aresztu to bardzo zły znak dla Wolności Słowa i praw osób LGBT w Polsce” - napisała komisarz Mijatović.

Wzywam do natychmiastowego uwolnienia Margot z .@stopbzdurom aresztowanej wczoraj za blokowanie furgonetki nawołującej do hejtu wobec osób LGBT i wieszanie tęczowych flag na pomnikach #Warszawa. 2 miesiące aresztu to bardzo zły znak dla #WolnośćSłowa i praw osób #LGBT w #Polska — Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) August 8, 2020

Rr, PAP, twitter