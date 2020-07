Znieważenie prezydenta RP. Jest akt oskarżenia - Remigiuszowi B. grozi nawet 5 lat więzienia

Jest akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta RP oraz znieważenia i stosowania przemocy wobec osób, które zbierały podpisy pod kandydaturą Andrzeja Dudy – informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Jak czytamy na stronie internetowej Prokuratury:

„W dniu 19 czerwca 2020 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Remigiuszowi B. W/w stanął pod zarzutami publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wypowiadanie pod jego adresem słów powszechnie uznanych za obelżywe, jak również stosowania przemocy oraz znieważania dwóch mężczyzn, którzy zajmowali się zbieraniem podpisów pod kandydaturą Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dodano:

„Przedmiotowe zdarzenia miały miejsce w dniu 29 lutego 2020 r. na ulicy Męcińskiej w Warszawie. Czynności wykonane w toku śledztwa pozwoliły na ustalenie, że zachowanie sprawcy miało charakter występku chuligańskiego i było podjęte w sposób publiczny i bez powodu”.

Prokuratura informuje też:

„Oskarżony w trakcie śledztwa nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Remigiusz B. nie był uprzednio karany. Oskarżonemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności”.

