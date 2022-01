Żydzi nie chcą słuchać o ,,żydokomunie''

Przypominamy

31 marca 2019 roku miał miejsce protest Polonii przeciwko ustawie Just Act przyjętej w USA. Protest został przemilczany. Just Act pozwala organizacjom żydowskim domagać się od Polski zadośćuczynienia za tzw. mienia bezspadkowe.

Protest, mimo milczenia mediów, okazał się sukcesem. Podobna sytuacja miała miejsce wobec konferencji Jana Tomasza Grossa w Paryżu. Na szczęście również spotkała się ze sprzeciwem.

Wiele innych demonstracji było przemilczanych; demonstracje zorganizowane w Chicago, Bostonie, Los Angeles, Filadelfii czy Hartford. Akcje niezależnych środowisk polonijnych przedstawiano jako "działania antysemickie", a środowisko żydowskie wyraża swoje poirytowanie, że w ogóle do nich dopuszczono.

Według magazynu „Tablet”, podobne akcje odbywały się nie tylko w USA, ale również w innych krajach na całym świecie i były powiązane z organizacjami amerykańskimi, w tym z Komitetem Ochrony Pomnika Katyńskiego i Innych Obiektów Historycznych (New Jersey), z Polsko-Amerykańską Inicjatywą Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (Chicago), z Radą Dziedzictwa Polskiego Ameryki Północnej, czy Kongresem Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii.

"Tablet" twierdzi, że demonstracje przeciwko ustawie senackiej Just Act (S 447), podpisanej przez prezydenta Trumpa w maju 2018 roku, tak naprawdę – są skierowane „zarówno przeciwko Żydom, jak i cierpieniu Żydów w Holokauście i przeciw nowemu prawu”.



„Antysemickie plakaty, antysemickie gesty i antysemickie slogany szły w parze z obroną godności i honoru Polski” – czytamy.

„Wysiłki mające na celu zakwalifikowanie lub zakwestionowanie tej narracji często spotykają się z wściekłym odrzuceniem i kontrargumentami” – wyjaśnia

Żydzi obawiają się, że Polacy mogą doprowadzić do "usunięcia historycznego zapisu polskiego uczestnictwa w Holokauście”. Najbardziej oburza ich upowszechnienie informacji o Żydach, którzy tworzyli policje żydowskie i komunistyczny aparat władzy.

Według "Tablet", to właśnie słowa o tzw. żydokomunie, są dla nich najbardziej obraźliwe, ponieważ "łączy się to ze szkodliwą teorią spiskową, znaną również pod nazwą judeo-bolszewizm."

