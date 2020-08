Żydzi z Kalifornii szkalują prezydenta Dudę za sprzeciw przeciwko bezpodstawnym roszczeniom

Rozkręca się żydowska nagonka na prezydenta Andrzeja Dudę za to, że przed wyborami jednoznacznie odrzucił żydowskie roszczenia wobec Polski. Kolejnym tego przykładem jest zamieszczony na stronie jweekly.com (żydowskich wiadomości z północnej Kalifornii) tekst „Pieczęć aprobaty Trumpa pomogła ponownie wybrać zagorzałego prezydenta Polski” (autorstwa Freda Rosenbauma).

Według żydowskiego publicysty „Donald Trump zhańbił pamięć o Sześciu Milionach [ofiar holocaustu] i wyrządził niesprawiedliwość światowemu żydostwu, pochwalając niedawno prezydenta RP Andrzeja Dudę”.

Zdaniem żydowskiego publicysty wspólna konferencja prezydenta Polski i USA „była de facto poparciem dla reżimu skrajnie prawicowego populizmu, natywizmu i zaciemniania Holokaustu, na wzór Węgier Viktora Orbana”.

W opinii żydowskiego publicysty „kampania Dudy, oparta na najniższych instynktach [polskich antysemitów] ugodziła w zwolenników Dudy gradem antysemickich ataków”.

Żydowski portal z USA głosi, że „prezydent Polski odegrał znaczącą rolę w podważaniu demokracji swojego kraju. Od dojścia do władzy w 2015 roku jego partia Prawo i Sprawiedliwość, kierowana przez swojego potężnego szefa partii Jarosława Kaczyńskiego, drastycznie ograniczyła niezależność sądownictwa i wolność prasy, otwarcie złorzeczyła muzułmanom i wprowadziła przepisy zakazujące wszelkich aborcji i edukacji seksualnej”.

Z łamów żydowskiego portalu z USA czytelnicy dowiedzą się, że „Duda określił osoby ubiegające się o azyl »pasożytami i pierwotniakami« i demonizował społeczność LGBTQ jako »jeszcze bardziej destrukcyjną niż komunizm«”.

Według żydowskiego portalu „Polska jest jedynym krajem UE, który odmawia zwrotu mienia żydowskiego przejętego podczas Holokaustu. Gdy przeciwnik Dudy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, poruszył tę kwestię, Duda stwierdził, że jego rywalowi brakuje „polskiej duszy, polskiego serca, polskiego umysłu”. Potężna polska telewizja publiczna, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, oskarżyła Trzaskowskiego o zaprzedawanie się żydowskim interesom, co było często stosowane przez polskich przywódców antysemickich w okresie międzywojennym”.

Zdaniem żydowskiego portalu „pod rządami Dudy wybitni badacze Holokaustu byli oczerniani za »obrażanie narodu polskiego«. Żydowski portal stwierdził, że nowelizacja ustawy o IPN powalała na wysyłanie „ocalałych z Holokaustu do więzienia po prostu po to, by zeznawać”. Zydowski portal twierdzi, że „wyrażanie jednak przekonania, że Polacy w jakikolwiek sposób pomagali nazistom, pozostaje przestępstwem cywilnym”.

Z żydowskiego portalu czytelnicy dowiedzą się, że ofiarą antysemickich prześladowań w Polsce jest szef Muzeum Historii Żydów w Polsce, któremu Duda miał odebrać prace za wskazanie, że PiS kontynuuje antysemicką kampanię z marca 68.

Jak wynika z artykułu na portalu amerykańskich Żydów, odrodzenie społeczności żydowskiej w Polsce jest dziełem „utalentowanych, oddanych i hojnych amerykańskich Żydów i Izraelczyków”. Jednak PiS chce to odrodzenie żydowskie zniszczyć. I PiS według amerykańskich Żydów jest wspierany przez Trumpa, który ośmielił się już w „przemówieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Holokaustu w 2017” nie wspomnieć „o żydowskich ofiarach” i nie pojawił się, będąc w Warszawie „pod Pomnikiem Powstania w Getcie, pomniejszając jeden z najwcześniejszych i najbardziej znanych pomników Holokaustu w Europie”.

Żydowski publicysta swój artykuł zakończył stwierdzeniem, że „obecny prezydent [Polski] podeptał ich” Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej, „wypaczył historię i podsycił polski strach i nienawiść do Żydów dla korzyści politycznych. To haniebne, że nasz prezydent pomógł mu wygrać kolejną kadencję”.

Jak wynika z amerykańskiej Wikipedii „Fred Rosenbaum jest amerykańskim pisarzem, historykiem i pedagogiem dorosłych, specjalizującym się w historii społeczności żydowskiej w San Francisco Bay Area. [...] Jest założycielem i dyrektorem Lehrhaus Judaica w Berkeley w Kalifornii, opisywanego jako „największe żydowskie centrum edukacji dorosłych w zachodnich Stanach Zjednoczonych””.

Jan Bodakowski