10 pomysłów na dresy

Dresy. W ciągu ostatnich wirusowych lat bardzo się z nimi zżyliśmy. Towarzyszyły nam podczas codziennych wędrówek z łóżka do biurka z laptopem i z powrotem. Potem coraz śmielej zaczęły pojawiać się w stylizacjach podczas sklepowych zakupów, aż doszły do obecnego stanu. Wybierane jako alternatywa dla eleganckich strojów na miasto, spacer, kina, a nawet randki. Właśnie przez stałość oraz ilość noszenia, zaczęły robić się takie atrakcyjne i podbijać rynek mody! Warto jednak zapoznać się z pewnymi zasadami, żeby wyglądać zjawiskowo, a nie na odwrót.

Co wiesz o dresach?

Ubrania dresowe pojawiły się głównie z chęci posiadania swobodnych ubrań, które nie będą krępować ruchów, podczas codziennych domowych aktywności. Były zakładane do robótek domowych oraz ogrodowych i nie zawracano na nie aż takiej uwagi. Jednak z czasem wszystko się zmienia i modna przeniosła się na wyższy poziom. Połączenie wygody z wyglądem.

Zastanawiam się nad beżowymi dresami, Ty również? Takie pytanie zadaje sobie obecnie wiele kobiet. Z odpowiedzią przychodzą outfity gwiazd i modelek. To właśnie między innymi Hailey Bieber, Gigi i Bella Hdid, Rosie Huntington - Whiteley, a nawet Kendall Jenner pokazują się w stylizacjach, gdzie dresy grają główną rolę. Na początku opinie nie były zbyt pochlebiające. Teraz wyjście w takich ubraniach nie sprawia najmniejszego problemu. Znani projektanci zachwyceni szeroką możliwością łączenia ich, zaczęli pokazywać je na swoich wybiegach mody. Kiedyś by to dziwiło, teraz jednak sprawia zachwyt.

Najważniejsze zasady podczas łączenia dresów z resztą garderoby

W trendach utrzymują się jednokolorowe dresy. Kolorystyka dość pastelowa i neutralna. Na tym tle wyróżniają się szarości, biele, czernie, beże, brązy. Dzięki wyborowi fioletowo-niebieskiego jako kolor roku według Pantone, takowe również coraz częściej się pojawiają. Co wybrać pod sam dres? Dobrze sprawdzą się basicowe koszulki lub body, kiedy bluza zawiedzie. Warto jednak połączyć je w podobnym odcieniu. Jako wierzchnią warstwę warto użyć płaszcza, marynarki, trencza, ale także sztucznych futerek albo bomberek. W zależności od pożądanego efektu. Tak samo z doborem obuwia. Sprawdzą się sneakersy, buty z podwyższoną podeszwą, ale także w ekstrawaganckim połączeniu- klasyczne czarne szpilki. Dodatki w postaci złotej biżuterii doda niewymuszonej elegancji. Wszelkie bransoletki, pierścionki, naszyjniki. Podkreślić można także szalikiem, łańcuchem i włosami z różnymi dodatkami. Najczęściej są to perły, złote metalowe nakładki na kucyka.

10 pomysłów na stylizacje

Jak dokładnie połączyć różne części garderoby z dresami? Podpowiadamy i podajemy przykłady.

Szary dres z białą koszulką, szerokim, szarym trenczem, białymi butami sportowymi oraz złotym, grubym naszyjnikiem. Czarny dres z kremowym płaszczem, skórzaną torebką i botkami na trekkingowej podeszwie, okrągłymi dużymi kolczykami oraz okularami przeciwsłonecznymi. Biały dres z czarną torebką, skórzaną kurtką i czarnymi sznurowanymi botkami. Szary dres z wychodzącą czarną koszulką, ciemną kamizelką i kremowymi buty typu chunky. Czarny dres ze sztucznym jasnym futrem, białymi butami oraz czapką, dużą torbą i srebrem na szyi. Beżowy dres z czarnymi kozakami, szarym oversizowym trenczem, długim zielonym szalikiem i wąskimi okularami. Szary dres z czarnym płaszczem i szpilkami, z czapką z daszkiem oraz małą kopertówką. Zielony dres z białymi sneakersami oraz czarnym płaszczem. Fioletowy dres z czarną kurtką puchową, butami typu botki, małą skórzaną torebką. Kremowy dres z kremowym trenczem, kremowymi butami sportowymi i czapką.

Warto bawić się modą, eksperymentować i próbować zmieniać. Zamiast bluzy użyj body albo samej koszulki lub swetra. Za każdym razem otrzymasz inny, ciekawy i modny efekt.