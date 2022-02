10 ziół przeciwko wirusom

Istnieje wiele ziół, które posiadają zdolność walczenia z wirusami. Mogą one wzmocnić organizm i ochronić go przed zakażeniem. Na wirusy leku nie ma, medycyna ma do zaoferowania jedynie leczenie objawowe czyli stosowanie środków przeciwgorączkowych, przeciwzapalnych czy przeciwbólowych. Tak samo zioła – lekiem nie są, ale ze względu na swoje właściwości warto je przyjmować i ochronić się, wzmocnić, gdyż mają one działanie prewencyjne.

Chrzan

Przede wszystkim wykazuje działanie antybakteryjne i antywirusowe. Jest bogaty w witaminy: A, witaminy z grupy B, oraz C, ponadto minerały: żelazo, jod, wapń, fosfor, magnez, potas. Chrzan dodatkowo odkwasza organizm, jest naturalnym antybiotykiem, wzmacnia naszą odporność.

Czosnek

Każdy zna, każdy wie, ale nie każdy pamięta, zatem przypominam. Jest to cudowny produkt w zwalczaniu infekcji wirusowych układu oddechowego. Łagodzi kaszel, ból gardła, obniża gorączkę.

Czarny bez

Skuteczny w walce z infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Suplementy z czarnego bzu z powodzeniem używane są do walki z grypą i to z każdym jej szczepem. Badania naukowców z Uniwersytetu w Sidney wykazały, że czarny bez hamuje przenikanie wirusów do komórek i spowalnia ich namnażanie. Oczywiście do tych właściwości dochodzi jeszcze wzmocnienie układu odpornościowego.

Goździki

Działanie silnie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Goździki chronią organizm przed zachorowaniem na grypę, likwidują stany zapalne i wzmacniają organizm.

Lukrecja

Lukrecja to odtruwacz organizmu, pomaga pozbyć się substancji toksycznych. Jest to silny środek przeciwwirusowy. Rząd chiński zaczął nawet testować działanie lukrecji na koronawirusa. Lukrecja pomocna jest w problemach z oddychaniem, wspomaga leczenie kaszlu, bólu gardła. Herbatka z lukrecji przynosi zdecydowaną ulgę podczas wystąpienia duszności.

Nie mogą jej niestety stosować osoby z chorymi nerkami, wątrobą i nadciśnieniem. Przeciwwskazaniem jest również ciąża.

Oregano

Kolejne zioło stosowane jako przyprawa o działaniu przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym, a także jako środek łagodzący kaszel. Bogate w mnóstwo witamin: A, z grupy B, C, E, K, oraz minerały: fosfor, potas, cynk, żelazo, magnez, wapń.

Imbir

Zwalcza bakterie, wirusy oraz stosowany jest w łagodzeniu kaszlu, a także ogólnych infekcji górnych dróg oddechowych. W przypadku przeziębienia czy grypy jest idealny. Herbatka z imbirem działa wykrztuśnie, łagodzi kaszel, obniża gorączkę, rozrzedza śluz, hamuje skurcze oskrzeli. Imbir działa również bardzo korzystnie na wzmocnienie układu odpornościowego oraz dotlenia komórki organizmu.

Dziewanna

Stosowana od lat w medycynie ludowej w walce z chorobami dróg oddechowych. W przypadku kaszlu, zapalenia oskrzeli czy astmie jest bardzo pomocna. Dziewanna pomaga zwalczać różne odmiany wirusa grypy

Kit pszczeli (propolis)

Posiada blisko 300 różnych związków chemicznych dzięki, którym ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze. Blokuje namnażanie się niektórych wirusów oraz bakterii. Propolis pobudza również układ odpornościowy do działania.

Koci pazur

Potężne działanie antywirusowe, zapobiegające mutowaniu tych wirusów oraz wzmacniające i pobudzające układ odpornościowy do działania.

Źródło: „Żywność, Twój cudowny lek” Jean Carper

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661820307556?via%3Dihub

mp/szlachetnezdrowienet.pl