6 tys. osób zagłosuje wyłącznie korespondencyjnie

W związku epidemią koronawirusa Sejm uchawlił możliwość głosowania korespondencyjnego. Jak informuje Poczta Polska, do piątku pracownicy poczty będą doręczać pakiety wyborcze dla mieszkających w miejscowościach, gdzie wyborcy zagłosują wyłącznie korespondencyjnie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. W sumie pakiety ma otrzymać ponad 6 tys. osób.

Rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek powiedziała:

- Przypominamy wszystkim głosującym korespondencyjnie wyborcom, że pakiet wyborczy można wrzucić do czerwonej skrzynki nadawczej Poczty Polskiej, która znajduje się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy. W ten sposób można głosować wyłącznie do piątku 26 czerwca. Po tym terminie można zagłosować dostarczając kopertę zwrotną samemu, bądź przy pomocy innej osoby, do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów, tj. 28 czerwca

Należy zwrócić uwagę, że pakiety wyborcze są oznaczone specjalnym nadrukiem "Przesyłka Wyborcza". W środku jest karta do głosowania, Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, koperta zwrotna z napisem "Koperta na kartę do głosowania", koperta zwrotna z oznaczeniem "Przesyłka wyborcza" oraz instrukcja głosowania.

Po oddaniu głosu należy zapakować kartę wyborczą do koperty zwrotnej z napisem "Koperta na kartę do głosowania", a następnie ją zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione Oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej oznaczonej "Przesyłka wyborcza".

