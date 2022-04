Aborcja to zabójstwo, to jest fakt!

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji eugenicznej był sukcesem w walce o obronę życia. Aborcjoniści nie mogli się z tym pogodzić, więc zintensyfikowali morderczą propagandę – omijając prawo namawiają oraz pomagają w zabijaniu nienarodzonych dzieci.

Ślady tej propagandy mogliśmy zobaczyć w całym kraju – dewastowano przystanki, billboardy, mury kościołów i zwykłe domy wypisując proaborcyjne hasła oraz pisząc numery telefonów do organizacji pomagających w mordowaniu dzieci.

Dlatego trzeba powiedzieć jasno: ABORCJA to ZABÓJSTWO i uratować dzieci z rąk aborterów.

Tym bardziej, że organizacje, które się nią zajmują, czują się coraz bardziej bezkarne – niedawno publicznie ogłosiły, że pomagają zabijać dzieci nawet w 37. tygodniu ciąży!! Przecież te dzieci mogłyby się normalnie urodzić i żyć!

Dla wszystkich normalnym jest, że nie można namawiać do zabicia 3-letniego dziecka czy dorosłej osoby. Powszechnie przyjęte też jest, że nie można promować zabijania niepełnosprawnych, otyłych, Żydów, Francuzów lub Polaków z jakiegokolwiek powodu. Dlaczego więc nie zakazać propagandy aborcyjnej? To jest możliwe i sprawiedliwe. Przyjęcie ustawy „Aborcja to Zabójstwo” uratuje życie wielu dzieci. Dosyć obchodzenia prawa przez aborcjonistki!

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „ABORCJA to ZABÓJSTWO” ma za zadanie zakończyć ohydne praktyki aborcjonistów i wzmocnić ochronę życia.

Projekt ustawy przygotowany przez prawników Fundacji Życie i Rodzina powstrzyma bezkarne pomocnictwo i propagowanie aborcji.

Dołącz już dzisiaj. Podpisz się pod projektem. Zbierz podpisy wśród rodziny i przyjaciół. Zorganizuj zbiórkę!

aborcjatozabojstwo.pl