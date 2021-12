Adwentowe rekolekcje ,,Warsztat Józefa’’ – Odcinek 4 ,,Ojciec przyjmujący’’

W jaki sposób postawa Józefa wobec Maryi zainspirowała Jezusa i jakim wzorem jest dla współczesnych mężczyzn, a także o słowie, które Józef musiał wypowiedzieć rozmawiają w czwartym odcinku rekolekcji adwentowych„Warsztat Józefa” ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE.

– To co Józef zrobił wobec Maryi zainspirowało Jezusa do opowiedzenia przypowieści o marnotrawnym synu – mówi ks. Michał Olszewski odwołując się do listu papieża Franciszka „Patris corde”. Ojciec święty zwraca też uwagę, że w świecie pełnym przemocy wobec kobiet Józef jawi się jako mężczyzna delikatny i dający bezpieczeństwo Maryi.

O. Michał Legan zauważa, że nie do końca prawdziwy jest pogląd, jakoby Józef nie wypowiedział na kartach Ewangelii żadnego słowa. Tymczasem anioł mówi wyraźnie: „nadasz Mu imię Jezus”. – Józef pewnego dnia musiał stanąć przed swoją rodziną i powiedzieć „Jezus”. To jedno słowo musiał wypowiedzieć – zaznacza paulin podkreślając, że to słowo jest egzorcyzmem, najpiękniejszą z modlitw i jedyną konstytucją Kościoła i życia wiecznego. – Józef wypowiedział esencję Ewangelii – dodaje o. Legan.

„Ojciec przyjmujący” to czwarty z siedmiu odcinków rekolekcji adwentowych przygotowanych przez Profeto. Cykl „Warsztat Józefa” został oparty o list papieża Franciszka z okazji kończącego się Roku św. Józefa „Patris corde”. Wideo-rozważania prowadzi duet ks. Michał Olszewski SCJ – twórca grupy medialnej i prezes Fundacji Profeto i o. Michał Legan OSPPE – rzecznik prasowy sanktuarium na Jasnej Górze i wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Odcinki ukazują się w kolejne poniedziałki i czwartki Adwentu na portalu profeto.pl. Zainteresowani mogą zostawić swojego maila i zostaną powiadomieni o nowych nagraniach.

