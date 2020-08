Ależ blamaż PO. Ich ,,Mission Impossible'' trwa. Chodzi o wysadzenie mostu dla Toma Criuse'a

To, co robi Platforma Obywatelska przechodzi wszelkie możliwe i akceptowalne granice blamażu i za każdym razem co jakiś czas udaje im się tą granicę poszerzyć. Tym razem poszło o wysadzenie zabytkowego mostu, który rzekomo dla potrzeb kolejnej części „Mission: Impossible” miałby zostać wysadzony za zgodą ministra Glińskiego.

Rzecznik PO Jan Grabiec stwierdził:

- Najbardziej spektakularną aktywnością rządu ma być w tym roku wysadzenie zabytkowego mostu

Z kolei poseł Maciej Lasek również z PO dodał:

- Most, który ma być wysadzony w amerykańskim filmie, będzie udawał most w Szwajcarii. Za to wszystko zapłacą polscy podatnicy. Pozostaje pytanie, kto pozwala na niszczenie własnych zabytków w imię wątpliwej promocji

Na te skądinąd nawet już na pierwszy rzut oka absurdalne zarzuty Platformy Obywatelskiej odpowiedziała generalna konserwator zabytków Magdalena Gawin.

Na swoim profilu na Twitterze Gawin napisała:

- Apel do opozycji - proszę czytać ustawy. Artykuł 10a ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Obowiązuje już 3 lata. Most znajduje się pod ochroną

Zaznaczyła także, że ochrona tego właśnie obiektu została wprowadzona w 2017 r., a więc za rządów PiS, a nie PO-PSL. Dodała też:

- Nie kompromitujcie siebie i RP!

Apel do opozycji - proszę czytać ustawy. Artykuł 10a ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Obowiązuje już 3 lata. Most znajduje się pod ochroną. — Magdalena Gawin (@MagdalenaGawin1) August 4, 2020

mp/tvp info