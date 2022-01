Amerykanie zapowiadają ,,miażdżący cios'' dla Putina

Asystent sekretarza stanu USA Victoria Nuland zapowiedziała ogromny pakiet sankcji, który ma być „miażdżącym ciosem” dla Rosji. Podkreśliła też, że wypełniając „święty obowiązek” ochrony sojuszników Stany Zjednoczone przygotowują się również do działań na terytorium NATO.

Zastępczyni sekretarza stanu USA ds. politycznych gościła na antenie CBS, gdzie przypomniała o deklaracji wysłanej do Rosji w odpowiedzi na żądania „gwarancji bezpieczeństwa”. Wskazała, że najpewniej w tym tygodniu sekretarz stanu USA Antony Blinken będzie rozmawiał na temat tej deklaracji z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem.

Zaznaczając, że Stany Zjednoczone chcą rozwiązać konflikt na drodze dyplomacji zapewniła, że są również gotowe na ewentualność rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przypomniała, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, m.in. dostarczając jej broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą. Poinformowała też o pracach nad „ogromnym pakietem sankcji gospodarczych”.

- „Będzie to dla nich miażdżący cios, a my przygotowujemy się również na terytorium NATO, ponieważ oczywiście mamy święty i suwerenny obowiązek chronić naszych sojuszników z NATO. Siły Rosji zbliżają się również do granic naszych bałtyckich sojuszników - Polski, Rumunii, Węgier, więc musimy być gotowi”

- zapewniła.

kak/PAP