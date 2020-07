Amerykański ksiądz: ,,Chrystus jest biseksualistą’’

„Chrystus jest lesbijką, gejem, biseksualistą, transpłciowcem i queer. Gdy już należy się do Chrystusa, należy się do wszystkich innych, którzy również należą do Chrystusa” – taką „refleksją” podzielił się pod koniec czerwca ksiądz paulista Rick Walsh w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Jorku. Ten sam duchowny był również wcześniej – 25 czerwca – celebransem tzw. „Mszy dumy” dla „osób LGBT” w ramach duszpasterstwa takich osób o nazwie „Out at St. Paul” (OSP).

„Niektórzy mówią, że ci z nas, którzy są członkami LGBTQ Ciała Chrystusa, nie należą do Ciała Chrystusa; całkowicie kwestionując nasz chrzest. Czy nie są oni świadomi, że my, którzy jesteśmy LGBTQ, także żyjemy teraz w Chrystusie? Że jesteśmy Chrystusem?” – mówił ks. Rick Walsh w swojej „refleksji” zatytułowanej „Wszyscy należymy do siebie nawazajem”.

We wcześniejszej wypowiedzi, używając podobnej argumentacji, kapłan sugerował również możliwość „przywódczej” roli kobiet w Kościele. Postawił też w jednym rzędzie z homoseksualistami czarnoskórych członków Kościoła katolickiego.

Duszpasterstwo „Out at St. Paul”, które sprawuje swą posługę w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Jorku, jest znane z prohomoseksualnej działalności i cieszy się uznaniem lobbującego na rzecz tzw. „osób LGBTQ” jezuity Jamesa Martina, który chwalił je i polecał. OSP organizowało np. spotkania towarzyskie w klubach homoseksualnych sponsorowało też i promowało takie inicjatywy, jak „twój ulubiony święty queer” czy „chrześcijańskie teorie wspierające małżeństwo tej samej płci”.

W sierpniu 2018 roku OSP komentując na Facebook’u uwagi papieża Franciszka o niedopuszczalności kary śmierci, stwierdziło, że „pokazuje to nam, iż katolickie nauczanie może się z czasem zmienić i zmienia (...). Papież Franciszek wyraźnie wezwał do zmiany języka w katechizmie. Ma on także władzę uznania innych rozwojów doktryny. Dlatego naciskamy na zmianę języka na temat osób LGBTQ w katechizmie. Nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy ze swojej wewnętrznej natury nieuporządkowani”. „Out at St. Paul” stwierdziło też: „Papież Franciszek się myli”, kiedy ojciec święty potwierdził naukę Kościoła, że małżeństwo wyklucza związki osób tej samej płci.

jjf/LifeSiteNews.com