Amerykański rabin odpowiada Macronowi i broni Mateusza Morawieckiego

– Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać – powiedział szef polskiego rządu.

Prezydent Francji odpowiedział na to pytanie polskiego premiera w wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" ostro atakując Morawieckiego, którego nazwał "skrajnie prawicowym antysemitą". Dodał też, że "rola dialogu z prezydentem Rosji jest niewdzięczna" i "nigdy nie jest to przyjemność".

Macron zarzucił ponadto polskiemu premierowi wspieranie jego kontrkandydatki Marine Le Pen w wyborach prezydenckich, które odbędą się we Francji już w najbliższą niedzielę.

Po stronie Macrona – co nie jest chyba żadnym zaskoczeniem – stanął m.in. Donald Tusk.

Do personalnego ataku Emmanuela Macrona na Mateusza Morawieckiego odniósł się także na Twitterze, amerykański rabin Jacob Shmuel „Shmuley” Boteach.

„Świat ma prawo zadać pytanie, co przyniosły negocjacje z Putinem, poza zwiększonym barbarzyństwem” – uważa amerykański rabin.

„Macron nazywając premiera Polski Mateusza Morawieckiego antysemitą, podczas gdy jego kraj przyjął 2,5 mln uchodźców, w tym wielu Żydów, jest obrazą dla przyzwoitości” – napisał amerykański rabin. „Świat ma prawo kwestionować to, co negocjacje z Putinem przyniosły poza wzrostem barbarzyństwa” – stwierdza Boteach.

„Znam polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, gościłem go w Nowym Jorku i widziałem się z nim w Warszawie. Nazywanie go przez Macrona antysemitą, zwłaszcza, gdy jest zaangażowany w jedną z największych humanitarnych akcji ratunkowych naszych czasów, jest niedopuszczalnym kłamstwem i oszczerstwem” – czytamy we wpisie rabina na Instagramie.

Jak podkreślił ponadto amerykański rabin, pomimo że on i premier Morawiecki w różnych sprawach związanych z krajową polityką posiadają odmienne opinie, to „żadne z nich nie zmienia wdzięczności narodu żydowskiego do premiera i narodu polskiego za ich przyjaźń i czczenie pamięci 6 milionów (zamordowanych Żydów)”.

I know Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki, having hosted him in New York and seen him in Warsaw. Macron calling him an antisemite, especially while he is engaged in one of the greatest humanitarian rescues of our time, is an unacceptable lie & slur. https://t.co/UAOajB6Bse — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) April 8, 2022

To be sure, me & PM Morawiecki have our differences over various Polish policies which we have discussed candidly. But none of that changes the gratitude of the Jewish people to the Prime Minister & the Polish people for their friendship & devotion to the memory of the 6 million. — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) April 8, 2022

Macron calling Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki an antisemite while his country has absorbed 2.5 million refugees, many of them Jewish, is an insult to decency. The world has a right to question what the negotiations w/ Putin have produced other than increased barbarism — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) April 8, 2022

